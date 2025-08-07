Šta se dešava? Ljudi umiru, otkazuju se letovi, vlasti strahuju VIDEO

Ekstremne vremenske nepogode pogodile su Aziju ovog leta u vidu ekstremnih toplotnih talasa u Japanu i Južnoj Koreji, odnosno obilnih padavina i bujičnih poplava širom Kine, Pakistana i Indije, odnevši više stotina života i nanoseći višemilionske štete.

Japan je u utorak, 5. avgusta, zabeležio najvišu temperaturu u istoriji te zemlje - čak 41,8 stepeni bilo je u gradu Isezaki, navodi danas Bi-Bi-Si (BBC), dodajući da je prema podacima gradske medicinske službe u Tokiju, od sredine juna do kraja jula najmanje 56 osoba preminulo od toplotnog udara. Zbog visoke temperature, vlasti su bile prinuđene da obustave i pojedine železničke linije u strahu da se šine ne deformušu zbog toplote. Istovremeno, u Južnoj Koreji, u