(Mape) počinje sutra! Spremite se za dane ekstremnih vrućina, jer će potrajati! Pred nama je najduži tropski talas u Srbiji ovog leta

Promenjivo oblačno vreme sa sunčevim intervalima i ponegde sa kišom već od sutra popodne zameniće sunčano i sve toplije vreme, a od petka temperatura vazduha počinje svakodnevno da raste to tropskih vrednosti, iznad 35 stepeni Celzijusa. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će narednih dana biti sve toplije, u većini mesta od 35 do 37 stepeni, a na jugu Srbije oko 38 stepeni.

U četvrtak ujutro i pre podne biće umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima na jugu zemlje kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura će biti od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu će sutra biti malo umereno oblačno. Minimalna temperatura vazduha će biti