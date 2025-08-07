Kakvo nas vreme očekuje sutra, hoće li biti oblaka?

U četvrtak ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno i suvo, a posle podne očekuje se pretežno sunčan dan, najavio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Na krajnjem jugu Srbije mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temepratura od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen. Narednih dana očekuje se sve toplije vreme, a za vikend će maksimalna temperatura dostizati od 35 do 38 stepeni.