Evo kakvo vreme nas očekuje danas

U Srbiji će danas pre podne biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, posle podne pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31. U Beogradu tokom jutra pretežno oblačno i suvo, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 29. (Beta)