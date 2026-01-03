Kiša, susnežica i sneg otežavaju vožnju, na obilaznici oko Beograda smanjeno ograničenje brzine

Osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz ;formiranje manjeg snežnog pokrivača, donosi vozačima zahtevnije uslove te se pozivaju da prilagode vožnju stanju na putevima uz obaveznu zimsku opremu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na autoputu E-75, Obilaznici oko Beograda, zoni tunela Lipak, Železnik, Straževica i Beli Potok – usled snežnih padavina, smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila, saopštili su Putevi Srbije. Nakon prestanka snežnih padavina, biće vraćeni redovni uslovi u odvijanju saobraćaja, a u slučaju novih snežnih padavina, na snazi će biti smanjeno ograničenje brzine vozila. I dalje se očekuje nešto veći broj vozila na putevima koji vode ka planinama i omiljenim zimskim