Kiša, susnežica i sneg otežavaju vožnju, na obilaznici oko Beograda smanjeno ograničenje brzine

Danas pre 2 sata  |  Beta
Kiša, susnežica i sneg otežavaju vožnju, na obilaznici oko Beograda smanjeno ograničenje brzine

Osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz ;formiranje manjeg snežnog pokrivača, donosi vozačima zahtevnije uslove te se pozivaju da prilagode vožnju stanju na putevima uz obaveznu zimsku opremu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na autoputu E-75, Obilaznici oko Beograda, zoni tunela Lipak, Železnik, Straževica i Beli Potok – usled snežnih padavina, smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila, saopštili su Putevi Srbije. Nakon prestanka snežnih padavina, biće vraćeni redovni uslovi u odvijanju saobraćaja, a u slučaju novih snežnih padavina, na snazi će biti smanjeno ograničenje brzine vozila. I dalje se očekuje nešto veći broj vozila na putevima koji vode ka planinama i omiljenim zimskim
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

Euronews pre 41 minuta
Ovo su trenutno najkritičnije tačke u zemlji! Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače, moguće ove 2 opasne pojave

Ovo su trenutno najkritičnije tačke u zemlji! Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače, moguće ove 2 opasne pojave

Telegraf pre 15 minuta
Stanje na putevima: Kolovozi vlažni, moguć sneg i poledica

Stanje na putevima: Kolovozi vlažni, moguć sneg i poledica

Glas Zaječara pre 1 sat
Putevi Srbije objavili na kojim deonicama je smanjeno ograničenje brzine kretanja vozila zbog kiše i snega

Putevi Srbije objavili na kojim deonicama je smanjeno ograničenje brzine kretanja vozila zbog kiše i snega

Nova pre 1 sat
Kiša, susnežica i sneg otežavaju vožnju, na obilaznici oko Beograda smanjeno ograničenje brzine

Kiša, susnežica i sneg otežavaju vožnju, na obilaznici oko Beograda smanjeno ograničenje brzine

Serbian News Media pre 1 sat
Sneg u Srbiji, zabeleli se Beograd i Vojvodina

Sneg u Srbiji, zabeleli se Beograd i Vojvodina

RTS pre 1 sat
Sneg i osetno hladnije

Sneg i osetno hladnije

Šabačke novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Beli PotokPutevi SrbijeSnegAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Savez slepih Srbije pokrenuće inicijativu za ozakonjenje Brajevog pisma

Savez slepih Srbije pokrenuće inicijativu za ozakonjenje Brajevog pisma

N1 Info pre 20 minuta
Vujić: Prioritet je intenzivna zakonodavna inicijativa radi usklađivanja sa Evropskom unijom

Vujić: Prioritet je intenzivna zakonodavna inicijativa radi usklađivanja sa Evropskom unijom

RTV pre 31 minuta
U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

Euronews pre 41 minuta
Pao sneg i propalo Vučićevo „božićno seoce“: Ovako danas izgleda praznični „ćacilend“ VIDEO

Pao sneg i propalo Vučićevo „božićno seoce“: Ovako danas izgleda praznični „ćacilend“ VIDEO

Nova pre 41 minuta
Novinar TV N1 Mladen Savatović i novinarka KRIK Sofija Bogosavljev dobitnici nagrade portala Zoomer

Novinar TV N1 Mladen Savatović i novinarka KRIK Sofija Bogosavljev dobitnici nagrade portala Zoomer

Nova pre 21 minuta