Pogledajte mapu: Popaljeni meteo-alarmi u Srbiji zbog opasnog vremena

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Pogledajte mapu: Popaljeni meteo-alarmi u Srbiji zbog opasnog vremena

„Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan“ Republički hidrometeorološki zavod danas je najavio da će do kraja dana biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 27 do 32 °C. „Pretežno sunčano i sve toplije, Za vikend i tokom sledeće sedmice ponovo veoma toplo.

Do kraja ove i tokom naredne sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama: Na mapi možete videti da su pojedini delovi Srbije od sutra pod narandžastim meteo-alarmom, dok će prekosutra u suboru 9. avgusta cela Srbija biti u naradžastom. To znači da je vreme opasno. „Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i
