Važno upozorenje vozačima: Oglasio se AMSS pred vikend: Saobraćaj će biti sve intenzivniji

Blic pre 2 sata
U narednim danima očekuje se da će saobraćaj biti sve intenzivniji jer se nalazimo u špicu letnje turističke sezone kada se u danima pre vikenda broj vozila na putevima osetno pojačava, navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije" nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju do 20 minuta, a teretna do sat vremena. Na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, na putničkim terminalima, vozila čekaju do 20 minuta. Na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju do
Radio 021 pre 1 sat
Glas Zaječara pre 54 minuta
N1 Info pre 2 sata
Dnevnik pre 2 sata
Alo pre 2 sata
RTV pre 3 sata
Telegraf pre 3 sata
