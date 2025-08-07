Putnička vozila čekaju na Batrovcima 90 minuta, na Horgošu 60

Prema informacijama Uprave granične policije RS, dobijenim u 17.15 časova, putnička motorna vozila najduže čekaju na GP Batrovci na izlazu iz zemlje – 90 minuta.

Zadržavanje na putničkim terminalima GP Horgoš na izlazu iz Srbije je 60 minuta, a na GP Gradina i Preševo 30 minuta. Teretna motorna vozila čekaju na GP Sremska Rača na izlazu iz zemlje 60 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Izvor: Tanjug