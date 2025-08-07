Da li se Tramp uskoro sastaje sa Putinom i Zelenskom?

Američki predsednik Donald Tramp namerava da se sledeće nedelje lično sastane s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, a ubrzo nakon toga planira i trilateralni sastanak na kome će biti i ukrajinskim lider Volodimir Zelenski, objavio je Njujork Tajms, pozivajući se na izvore.

Kako prenosi RTS, američki izaslanik Stiv Vitkof razgovarao je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju skoro tri sata. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp rekao je da je postignut značajan napredak u razgovoru s Putinom. Kaže da je o rezultatima razgovora obavestio pojedine evropske saveznike i da se sa svima saglasio da se rat u Ukrajini mora okončati. “Moramo na tome raditi u narednim danima i nedeljama“, istakao je Tramp. Prethodno je