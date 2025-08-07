Počinju radovi Na milošu velikom i Moravskom koridoru Vozači i putnici, naoružajte se trpljenjem, očekuju se ogromne gužve

Dnevnik pre 1 sat
Počinju radovi Na milošu velikom i Moravskom koridoru Vozači i putnici, naoružajte se trpljenjem, očekuju se ogromne gužve…

ČAČAK, KRUŠEVAC: Vozače u naredna dva dana očekuje izmene u režimu saobraćaja zbog najavljenih radova na deonicama auto-puta Miloš Veliki (od Pakovraća ka Požegi) i Moravskom koridoru.

- Na deonici auto-puta Miloš Veliki, Pakovraće–Požega, izvodiće se radovi u tunelima Laz i Munjino brdo, od 7. na 8. avgust 2025. godine, od 20 do 05 časova, radovi će se obavljati u desnoj cevi tunela Laz, u smeru ka Požegi. Takodje, u istom periodu radovi su planirani u levoj cevi tunela Munjino brdo, u pravcu ka Pakovraću. Saobraćaj će se najpre odvijati u voznoj, a zatim u preticajnoj traci, dok će druga traka biti slobodna - potvrđeno je za agenciju RINA iz JP
Ključne reči

ČačakPožegaKruševac

