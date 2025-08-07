Pakovraće – Požega: Ponovo radovi na tek otvorenim tunelima

Zbog radova u tunelima na deonici Pakovraće - Požega ponovo se menja režim saobraćaja, saopštili su Putevi Srbije

Novootvorena deonica autoputa Miloš Veliki, ponovo se delimično će biti zatvorena u tunelima, zbog novih radova. U tunelima Laz i Munjino brdo, na deonici autoputa Miloš Veliki od Pakovraća do Požege, od večeras (7. avgust) pa do nedelje biće izvođeni kratkotrajni radovi, najavili su Putevi Srbije. Od četvrtka u 20 časova do petka u pet ujutru radovi će se izvoditi u desnoj cevi tunela Laz, ka Požegi, a od subote od 20 sati do nedelje u pet ujutru u levoj cevi