Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
U zapadnoj Srbiji narandžasti meteo-alarm: U Sjenici kritično, sneg u Prijepolju ne prestaje da veje (foto)

Sneg u prijepoljskom kraju pada celog dana, pa visina snežnog pokrivača i u gradskom području sada iznosi gotovo 50 centimetara, dok snega u selima ima i do visine od preko pola metra.

Prema rečima predsednika opštine Draga Popadića, izdati su nalozi svim preduzećima zaduženim za zimsko održavanje puteva i sve raspoložive ekipe zimske službe su na terenu. "Svi magistrani putevi u našoj opštini su pročišćeni i prohodni, a putari rade na čišćenju seoskih puteva. Nije bilo pritužbi na veće kvarove u snabdevanju električnom energijom”, rekao je Popadić. Tanjug/Branko Lukić U opštini Prijepolje za sada nije uvedena vanredna situacija zbog snega, dok
