Vozači oprez Kreće špic letnje sezone, biće gužve i na drumovima i na granicama

Dnevnik pre 33 minuta
Vozači oprez Kreće špic letnje sezone, biće gužve i na drumovima i na granicama

U narednim danima očekuje se da će saobraćaj biti sve intenzivniji jer se nalazimo u špicu letnje turističke sezone kada se u danima pre vikenda broj vozila na putevima osetno pojačava, navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije" nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju do 20 minuta, a teretna do sat vremena. Na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, na putničkim terminalima, vozila čekaju do 20 minuta. Na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju do
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

AMSS: Pojačan saobraćaj zbog letnje sezone, nema čekanja na granici

AMSS: Pojačan saobraćaj zbog letnje sezone, nema čekanja na granici

N1 Info pre 43 minuta
Važno upozorenje vozačima: Oglasio se AMSS pred vikend: Saobraćaj će biti sve intenzivniji

Važno upozorenje vozačima: Oglasio se AMSS pred vikend: Saobraćaj će biti sve intenzivniji

Blic pre 1 sat
Važno upozorenje za sve vozače Oglasio se AMSS pred vikend

Važno upozorenje za sve vozače Oglasio se AMSS pred vikend

Alo pre 1 sat
Pred vikend očekuje nas povećani intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji

Pred vikend očekuje nas povećani intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji

RTV pre 1 sat
Amss upozorava: Pred vikend nas očekuje povećani intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji

Amss upozorava: Pred vikend nas očekuje povećani intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoPutevi SrbijeHorgošAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Danas pre 13 minuta
Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Nova pre 8 minuta
Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Biznis.rs pre 8 minuta
Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi…

Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi policajac VIDEO

Nova pre 3 minuta
U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

Glas Zapadne Srbije pre 13 minuta