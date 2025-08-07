Nesreća na visećem mostu u kineskoj oblasti Sinđang, pet osoba poginulo, 24 povređene

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Nesreća na visećem mostu u kineskoj oblasti Sinđang, pet osoba poginulo, 24 povređene

Najmanje pet osoba je poginulo, a 24 su povređene u nesreći koja se dogodila na visećem mostu u turističkom području na severozapadu Kine, u Autonomnoj ujgurskoj oblasti Sinđang, saopštile su lokalne vlasti.

Do nesreće je došlo u 18.18 časova po lokalnom vremenu, u okrugu Džaosu, u severnom delu oblasti, kada je puklo jedno od nosećih užadi mosta, usled čega se platforma nagnula i 29 ljudi je palo sa mosta, navodi kineska novinska agencija Sinhua. Od ukupno povređenih, 22 osobe su zadobile lakše povrede, dok su dve osobe teže povređene. Svi povređeni su odmah prevezeni u lokalne bolnice i, kako su saopštile vlasti, niko od njih nije u životnoj opasnosti. Turistički
