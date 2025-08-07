Veliki požar na Tasosu: Vatrogasci na četiri fronta, oluje otežale gašenje

Vatrogasci na grčkom ostrvu Tasosu pokušavali su tokom noći da stave po potpunu kontrolu požare koji su izbili na ostrvu u sredu uveče, prenosi Katimerini.

Požari su izbili sinoć na četiri različita fronta, malo pre 20 sati, i sve ukazuje da su uzrokovani udarima groma, zbog grmljavinskih oluja koje su pogodile ostrvo, navodi grčki sajt. Hitno su mobilisane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, što je bilo otežano jakim vetrovima na Tasosu. Takođe je došlo do velike mobilizacije iz Kavale, sa premeštanjem vatrogasaca i vozila na ostrvo. Jutros su se dva aviona uključila u gašenje iz predostrožnosti, u nastojanju da