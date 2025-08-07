Vatrogasci se bore sa više požara na grčkom ostrvu Tasos

Insajder pre 2 sata
Vatrogasci se bore sa više požara na grčkom ostrvu Tasos

Vatrogasci na grčkom ostrvu Tasosu pokušavali su tokom noći da stave po potpunu kontrolu požare koji su izbili na ostrvu u sredu uveče, prenosi Katimerini.

Požari su izbili na četiri različita fronta, malo pre osam sati sinoć, i sve ukazuje da su uzrokovani udarima groma , zbog grmljavinskih oluja koje su pogodile ostrvo, navodi grčki sajt. Hitno su mobilisane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, što je bilo otežano jakim vetrovima na Tasosu. Takođe je došlo do velike mobilizacije iz Kavale, sa premeštanjem vatrogasaca i vozila na ostrvo. Jutros su se dva aviona uključila u gašenje iz predostrožnosti, u nastojanju da
