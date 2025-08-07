Tojota smanjila prognoze za godišnju dobit, najviše zbog američkih carina

Forbes pre 47 minuta  |  Agencije
Tojota smanjila prognoze za godišnju dobit, najviše zbog američkih carina

Japanska Tojota, najveći svetski prozvođač automobila, smanjila je danas prognozu za neto dobiti 2025-2026. fiskalne godine, pozivajući se na „teške uslove“ posebno zbog nove američke carine koja može da je košta do osam milijardi evra godišnje.

Tojota očekuje neto dobit od 2.660 milijardi jena (15,46 milijardi evra) za fiskalnu godinu koja je počela u aprilu. Prethodno je očekivala dobit od 3.100 milijardi jena. To je pad od 44 odsto na godišnjem nivou. Neto dobit Tojote u prvom tromesečju ove fiskalne godine (april-jun) je opala za 36,9 odsto, na 841 milijardi jena (4,88 milijardi evra) zbog američke carinske tarife. Dobit je opala iako je tromesečni obrt porastao za 3,5 odsto, na 12.253 milijardi jena
