Ambasada Rusije u BiH: Posle odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat, postojanje BiH je na kocki

Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini ocenila je da je, posle odluke Centralne izborne komisije BiH da oduzme predsednički mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Doduku, postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države "na kocki".

'Za BiH je došao trenutak istine. Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država, te odbaciti politizovanu presudu Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Nemačke, Austrije, SAD-a, u suštini celog kolektivnog Zapada, gde licemerno i bahato koriste agencije za sprovođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata', naveli su iz Ambasade Rusije u BiH. 'Parodijom na demokratiju'