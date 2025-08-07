Ambasada Rusije u BiH: Posle odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat, postojanje BiH je na kocki

Insajder pre 2 sata
Ambasada Rusije u BiH: Posle odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat, postojanje BiH je na kocki

Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini ocenila je da je, posle odluke Centralne izborne komisije BiH da oduzme predsednički mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Doduku, postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države "na kocki".

'Za BiH je došao trenutak istine. Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država, te odbaciti politizovanu presudu Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Nemačke, Austrije, SAD-a, u suštini celog kolektivnog Zapada, gde licemerno i bahato koriste agencije za sprovođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata', naveli su iz Ambasade Rusije u BiH. 'Parodijom na demokratiju'
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

UN o situaciji u BiH: Savet bezbednosti raspravlja o oduzimanju mandata Dodiku

UN o situaciji u BiH: Savet bezbednosti raspravlja o oduzimanju mandata Dodiku

Serbian News Media pre 51 minuta
Referendum u Republici Srpskoj – ko će ostati do kraja uz Milorada Dodika?

Referendum u Republici Srpskoj – ko će ostati do kraja uz Milorada Dodika?

Vreme pre 35 minuta
„Dodik prezire Bošnjake“: Ćamil Duraković, potpredsednik RS, nakon što su mu oduzeta prava na savetnika, auto i stan

„Dodik prezire Bošnjake“: Ćamil Duraković, potpredsednik RS, nakon što su mu oduzeta prava na savetnika, auto i stan

Danas pre 56 minuta
Stevandić: Sednica o statusu predsednika RS će biti održana kada se kompletira materijal

Stevandić: Sednica o statusu predsednika RS će biti održana kada se kompletira materijal

NIN pre 46 minuta
Na kocki postojanje BiH

Na kocki postojanje BiH

Vesti online pre 41 minuta
Potpredsednik RS: Dodikove naredbe da mi se oduzmu prava očajnički potezi čoveka bez mandata

Potpredsednik RS: Dodikove naredbe da mi se oduzmu prava očajnički potezi čoveka bez mandata

Radio sto plus pre 56 minuta
Kolegijum Narodne skupštine RS o referendumu: Bez teksta odluke i termina sednice

Kolegijum Narodne skupštine RS o referendumu: Bez teksta odluke i termina sednice

Danas pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaAustrijaRusijaNemačkaRumunijaMilorad DodikMoldavijaFrancuska

Balkan, najnovije vesti »

Državljanin Srbije osumnjičen za femicid u Crnoj Gori odbio da svedoči

Državljanin Srbije osumnjičen za femicid u Crnoj Gori odbio da svedoči

Serbian News Media pre 16 minuta
"Zauvek ćemo tražiti pravdu za deset nevinih života" Lider SNS Vučević odao počast stradalima na Petrovačkoj cesti: Užasan…

"Zauvek ćemo tražiti pravdu za deset nevinih života" Lider SNS Vučević odao počast stradalima na Petrovačkoj cesti: Užasan zločin pamtićemo dok nas bude

Dnevnik pre 21 minuta
Dodik prozvao Piculu: Promoteri rata, sa puškom u ruci, drže lekcije o demokratiji i pravu

Dodik prozvao Piculu: Promoteri rata, sa puškom u ruci, drže lekcije o demokratiji i pravu

Danas pre 6 minuta
U Istri još jedan monstrum završio iza brave! Evo čime je snimao golu decu na plaži!

U Istri još jedan monstrum završio iza brave! Evo čime je snimao golu decu na plaži!

Dnevnik pre 10 minuta
UN o situaciji u BiH: Savet bezbednosti raspravlja o oduzimanju mandata Dodiku

UN o situaciji u BiH: Savet bezbednosti raspravlja o oduzimanju mandata Dodiku

Serbian News Media pre 51 minuta