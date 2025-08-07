Hoće li Amerika biti tas na vagi u Savetu bezbednosti UN oko Srpske i Dodika

Funkcionisanje BiH je pod velikim znakom pitanja. Suspendovane su institucije RS i Dejtonski mirovni sporazum, a time i entitet RS. Suspendovana je i volja srpskog naroda koja je izražena kroz izbor Dodika za predsednika RS. Kako će dalje BiH funkcionisati, to je isključivo u nadležnosti Saveta bezbednosti UN.

Ovo je mišljenje diplomate i bivšeg ambasadora Zorana Milivojevića nakon što je Rusija zatražila da budu održane zatvorene konsultacije u Savetu bezbednosti UN u vezi sa situacijom oko predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iako će SB UN da razmatra dešavanja u BiH ne očekujem da će se doneti neka konkretna odluka oko Kristijana Šmita, koji je i uzrok krize, jer njegov mandat nije potvrđen u SB UN kako bi inače trebalo, ali gajim tračak nade da će