Kina podržala zahtev Rusije o održavanju sednice SB UN o presudi Dodiku

B92 pre 4 sati
Kina podržala zahtev Rusije o održavanju sednice SB UN o presudi Dodiku

Narodna Republika Kina podržala je zahtev Rusije da se održi sednica Saveta bezbednosti UN u vezi sa situacijom oko predsednika Republike Srbije Milorada Dodika, potvrđeno je za RTRS iz diplomatskih misija u Njujorku.

"Rusija je zatražila sastanak", naveli su ranije iz panamske misije i potvrdili da je sastanak zatražen zbog presude predsedniku Republike Srpske, preneli su ruski mediji. Zatvorene konsultacije bi, prema rasporedu SB UN, mogle da se održe večeras u 21 čas. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas, zatvorene konsultacije u vezi Bosne i Hercegovine i to na zahtev Rusije. Ria novosti prenose da se konsultacije održavaju u vezi situacije oko predsednika
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Posebne sednice Skupštine Republike Srpske o Dodiku narednih dana, sledi referendum

Posebne sednice Skupštine Republike Srpske o Dodiku narednih dana, sledi referendum

RTS pre 59 minuta
Dodik predao zahtev da kaznu zatvora zameni novčanom: Evo koliko će morati da plati

Dodik predao zahtev da kaznu zatvora zameni novčanom: Evo koliko će morati da plati

Blic pre 3 sata
Evropska komisija pozvala vlasti u BiH i RS da poštuju odluku suda o Dodiku

Evropska komisija pozvala vlasti u BiH i RS da poštuju odluku suda o Dodiku

N1 Info pre 4 sati
Hoće li Amerika biti tas na vagi u Savetu bezbednosti UN oko Srpske i Dodika

Hoće li Amerika biti tas na vagi u Savetu bezbednosti UN oko Srpske i Dodika

Sputnik pre 4 sati
Zajednički front Moskve i Pekinga! Pitanje Dodika stiže pred UN

Zajednički front Moskve i Pekinga! Pitanje Dodika stiže pred UN

Alo pre 4 sati
"Ni on sam nije siguran šta će da uradi": Na šta i na koga računa Milorad Dodik

"Ni on sam nije siguran šta će da uradi": Na šta i na koga računa Milorad Dodik

N1 Info pre 5 sati
"Mile, budi muško": Članica Predsedništva opozicione stranke u RS: "Raspiši referendum o nezavisnosti, obećao si još u januaru"…

"Mile, budi muško": Članica Predsedništva opozicione stranke u RS: "Raspiši referendum o nezavisnosti, obećao si još u januaru"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaUNRepublika SrpskaBosna i HercegovinaSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiNjujorkKinaPanamaRusijaSB UNMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

I bolesne proglašavaju radno sposobnim: Zdravstveni kartoni ostaju tajna pri izdavanju lekarskih uverenja, hoće li se menjati…

I bolesne proglašavaju radno sposobnim: Zdravstveni kartoni ostaju tajna pri izdavanju lekarskih uverenja, hoće li se menjati propisi

Blic pre 59 minuta
Dve osobe ubijene, jedna ranjena: Pucnjava kod Šamca: Policija na nogama, napadač u bekstvu

Dve osobe ubijene, jedna ranjena: Pucnjava kod Šamca: Policija na nogama, napadač u bekstvu

Blic pre 4 minuta
Dvostruko ubistvo u Bosanskom Šamcu: Napadač u bekstvu

Dvostruko ubistvo u Bosanskom Šamcu: Napadač u bekstvu

Nova pre 24 minuta
Dvostruko ubistvo u Šamcu, napadač u bekstvu

Dvostruko ubistvo u Šamcu, napadač u bekstvu

N1 Info pre 4 minuta
Vijesti: Novinarka iz Trebinja pred hapšenjem zbog objava o kriminalnim radnjama bezbednosnog sektora

Vijesti: Novinarka iz Trebinja pred hapšenjem zbog objava o kriminalnim radnjama bezbednosnog sektora

N1 Info pre 29 minuta