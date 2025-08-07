Kina podržala zahtev Rusije o održavanju sednice SB UN o presudi Dodiku

Narodna Republika Kina podržala je zahtev Rusije da se održi sednica Saveta bezbednosti UN u vezi sa situacijom oko predsednika Republike Srbije Milorada Dodika, potvrđeno je za RTRS iz diplomatskih misija u Njujorku.

"Rusija je zatražila sastanak", naveli su ranije iz panamske misije i potvrdili da je sastanak zatražen zbog presude predsedniku Republike Srpske, preneli su ruski mediji. Zatvorene konsultacije bi, prema rasporedu SB UN, mogle da se održe večeras u 21 čas. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas, zatvorene konsultacije u vezi Bosne i Hercegovine i to na zahtev Rusije. Ria novosti prenose da se konsultacije održavaju u vezi situacije oko predsednika