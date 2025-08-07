Ovo su 3 uslova Ukrajine za mir sa Rusijom: Putin ima novi problem pred sastanak sa Trampom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se na svom "X" nalogu pred najavljeni sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, američkog predsednika koji bi mogao da se dogodi već sledeće nedelje, navodno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Otkrio je tri uslova za primirje Ukrajine sa Ruskom Federacijom. "Danas je dan sa velikim brojem telefonskih poziva koji su usmereni na ostvarivanje realnog progresa u osiguraju ukrajinske nezavisnosti. Razgovaraću sa kancelarom Nemačke Fridrih Mercom, razgovaraću i sa kolegama iz Italije i Francuske. Juče, nakon razgovora sa predsednikom Trampom i evropskim lideraima, razgovarao sam zasebno sa Generalnim sekretarom NATO Mark Ruteom i predsednikom Finske Stubom.