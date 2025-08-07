Ovo su 3 uslova Ukrajine za mir sa Rusijom: Putin ima novi problem pred sastanak sa Trampom

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Ovo su 3 uslova Ukrajine za mir sa Rusijom: Putin ima novi problem pred sastanak sa Trampom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se na svom "X" nalogu pred najavljeni sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, američkog predsednika koji bi mogao da se dogodi već sledeće nedelje, navodno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Otkrio je tri uslova za primirje Ukrajine sa Ruskom Federacijom. "Danas je dan sa velikim brojem telefonskih poziva koji su usmereni na ostvarivanje realnog progresa u osiguraju ukrajinske nezavisnosti. Razgovaraću sa kancelarom Nemačke Fridrih Mercom, razgovaraću i sa kolegama iz Italije i Francuske. Juče, nakon razgovora sa predsednikom Trampom i evropskim lideraima, razgovarao sam zasebno sa Generalnim sekretarom NATO Mark Ruteom i predsednikom Finske Stubom.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

SAD na aukciji prodaju zaplenjenu rusku superjahtu vrednu 325 miliona dolara

SAD na aukciji prodaju zaplenjenu rusku superjahtu vrednu 325 miliona dolara

Danas pre 19 minuta
Blumberg: Tramp otkrio pod kojim uslovom Putin pristaje na pregovore; šef Kremlja predložio lokaciju za sastanak

Blumberg: Tramp otkrio pod kojim uslovom Putin pristaje na pregovore; šef Kremlja predložio lokaciju za sastanak

RTS pre 24 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

N1 Info pre 49 minuta
Strateški dijalog sa SAD: "Srbija će imati rezervisanu stolicu za stolom"

Strateški dijalog sa SAD: "Srbija će imati rezervisanu stolicu za stolom"

NIN pre 54 minuta
Tramp sad preti i Indiji: Ove zemlje su najveći kupci jeftine ruske nafte

Tramp sad preti i Indiji: Ove zemlje su najveći kupci jeftine ruske nafte

Blic pre 49 minuta
Ovo su svi detalji sporazuma Putina i Amerike: Ukrajini se neće nimalo svideti

Ovo su svi detalji sporazuma Putina i Amerike: Ukrajini se neće nimalo svideti

Kurir pre 1 sat
Uživo Rusi su blizu; Počelo oslobađanje; Front je probijen FOTO/VIDEO

Uživo Rusi su blizu; Počelo oslobađanje; Front je probijen FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaItalijaRusijaNemačkaFinskaDonald TrampFrancuskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Bahatost bez premca! Tim Džej Di Vensa zbog porodičnog izleta čamcem podigao nivo reke: "Hteo je idealne uslove"

Bahatost bez premca! Tim Džej Di Vensa zbog porodičnog izleta čamcem podigao nivo reke: "Hteo je idealne uslove"

Blic pre 19 minuta
SAD na aukciji prodaju zaplenjenu rusku superjahtu vrednu 325 miliona dolara

SAD na aukciji prodaju zaplenjenu rusku superjahtu vrednu 325 miliona dolara

Danas pre 19 minuta
"Rehabilitacija slogana iz vremena NDH": Blumberg: Hrvatska se vraća u fašističku prošlost, ovo je upozorenje za Evropu

"Rehabilitacija slogana iz vremena NDH": Blumberg: Hrvatska se vraća u fašističku prošlost, ovo je upozorenje za Evropu

Blic pre 19 minuta
Tajms: Britanska vojska plaća privatnoj američkoj firmi da bi Izraelu davala obaveštajne podatke

Tajms: Britanska vojska plaća privatnoj američkoj firmi da bi Izraelu davala obaveštajne podatke

N1 Info pre 14 minuta
Blumberg: Hrvatska se vraća u fašističku prošlost, ovo je upozorenje za Evropu

Blumberg: Hrvatska se vraća u fašističku prošlost, ovo je upozorenje za Evropu

Vesti online pre 19 minuta