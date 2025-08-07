Kalendar protesta: U Beogradu od 9:30 okupljanja ispred Privredne komore i Patrijaršije

Studenti u blokadi nastavljaju proteste, a za danas su u Beogradu najavljena dva okupljanja koje su podržali.

Sledi detaljan kalendar protesta do kraja nedelje. Prvi, sa početkom u 9:30 časova, odigraće se ispred zgrade Privredne komore Srbije, a povod je početak javne rasprave o Nacrtu Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima. Na taj protest pozvalo je i udruženje „Ne damo Jadar“. Drugi protest u Beogradu biće održan ispred Patrijaršije, sa početkom u 10:00 časova. Ovaj protest se održava u znak podrške Blagoju Panteliću, jednom od dvojice teologa