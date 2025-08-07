U Raškoj nema vode, ali ima 20.000 evra za Karleušu: „Tolike pare za koncert na kojem je bilo stotinak ljudi, od kojih 30-ak opštinara, je sinonim za ludilo“

Nova pre 10 minuta  |  Autor: N1
Opština Raška platila je nastup Jelene Karleuše na Kopaoniku 20.000 evra.

U odluci o dodeli ugovora piše da je „koncert osmišljen kao scenski spektakl na otvorenom, koji okuplja više hiljada posetilaca”. Sudeći po snimicima, iako je koncert bio besplatan, okupio se veoma mali broj ljudi. Trebalo je da „unapredi letnju sezonu na Kopaoniku“. Zato je Jelena Karleuša angažovana da nastupi sa plesnom grupom, u trajanju od sat i po – „uz kompletnu koreografiju i visoku produkciju“. A sve je to ukupno koštalo 2,9 miliona dinara sa PDV.
N1 Info pre 2 sata
