Za Karleušin nastup pred stotinak ljudi Raška dala 20.000 evra - a restrikcije vode na snazi

N1 Info pre 33 minuta  |  Nenad Nešić
Opština Raška platila je nastup Jelene Karleuše na Kopaoniku 20.000 evra.

U odluci o dodeli ugovora piše da je „koncert osmišljen kao scenski spektakl na otvorenom, koji okuplja više hiljada posetilaca”. Sudeći po snimicima, iako je koncert bio besplatan, okupio se veoma mali broj ljudi. Trebalo je da „unapredi letnju sezonu na Kopaoniku“. Zato je Jelena Karleuša angažovana da nastupi sa plesnom grupom, u trajanju od sat i po - „uz kompletnu koreografiju i visoku produkciju“. A sve je to ukupno koštalo 2,9 miliona dinara sa PDV.
