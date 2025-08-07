Možemo li da zaustavimo smrtonosne gljivice

Zbog rasta temperature, gljivična oboljenja mogu da se rašire na delove planete na kojima im je prethodno bilo suviše hladno da bi preživela.

Klimatske promene se često povezuju sa požarima, poplavama i štetom na zgradama i usevima. Ali zbog rasta temperature, gljivična oboljenja takođe mogu da se rašire na delove planete na kojima im je prethodno bilo suviše hladno da bi preživela. Novo istraživanje Univerziteta u Mančesteru, u Velikoj Britaniji, pokazuju da bi gljivica ubica koja pogađa milione ljudi godišnje u toplijim zemljama mogla uskoro da