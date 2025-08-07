Pravni stručnjaci: Ne bi bilo iznenađenje da Vučić pomiluje nedavno uhapšene zbog korupcije

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Pravni stručnjaci: Ne bi bilo iznenađenje da Vučić pomiluje nedavno uhapšene zbog korupcije

Pravni stručnjaci smatraju da ne bi bilo iznenađenje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "zloupotrebom pomilovanja" oslobodi krivičnog gonjenja ministre i druge uhapšene pod sumnjom za korupciju.

Kako su naveli, Vučić se "nameće kao neka četvrta grana sudske vlasti i navodni korektiv" donetih odluka. To je danas rečeno u Beogradu na tribini o pomilovanjima kao "načinu razvlašćivanja pravosuđa". "Mada je bilo pritisaka druge vrste na pravosuđe, sada prvi put imamo da je ono direktno nokautirano bez rukavica. Rečeno je: 'Dakle, ja uzimam sve predmete i ja odlučujem!' ", a "to je veoma opasno i mi nikako ne smemo da kažemo: 'OK!' i da to prihvatimo kao novu
