I javna preduzeća Javna skloništa i Nuklearni objekti postaju doo
Radio sto plus pre 24 minuta
Ta dva preduzeća pridružila su se javnim preduzećima Nacionalni park Tara, Srbijašume, Srbijavode, Putevi Srbije, Službeni glasnik, Skijališta Srbije, Nacionalni park Fruška gora i Nacionalni park Đerdap, koji će po zakonu iz 2024. promeniti pravnu formu iz javnog preduzeća u doo.
JP za skloništa imaju nepokretnosti u 23 opštine u Srbiji. U katastru je na ime tog JP upisano: 123 parcele površine 92.240 kvadrata, 270 objekata površine 102.091 kvadrata i 161 poseban deo objekta površine 189.750 kvadrata. Javno preduzeće za skloništa Beograd ima, prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2024. godinu 102 zaposlena, poslovne prihode od 4.059.645 evra i ostvareni gubitak od 641.097 evra. Osnovni kapital iznosi 7.803.709.501,99 dinara i biće,