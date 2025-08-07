I javna preduzeća Javna skloništa i Nuklearni objekti postaju doo

I javna preduzeća Javna skloništa i Nuklearni objekti postaju doo

Ta dva preduzeća pridružila su se javnim preduzećima Nacionalni park Tara, Srbijašume, Srbijavode, Putevi Srbije, Službeni glasnik, Skijališta Srbije, Nacionalni park Fruška gora i Nacionalni park Đerdap, koji će po zakonu iz 2024. promeniti pravnu formu iz javnog preduzeća u doo.

JP za skloništa imaju nepokretnosti u 23 opštine u Srbiji. U katastru je na ime tog JP upisano: 123 parcele površine 92.240 kvadrata, 270 objekata površine 102.091 kvadrata i 161 poseban deo objekta površine 189.750 kvadrata. Javno preduzeće za skloništa Beograd ima, prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2024. godinu 102 zaposlena, poslovne prihode od 4.059.645 evra i ostvareni gubitak od 641.097 evra. Osnovni kapital iznosi 7.803.709.501,99 dinara i biće,
