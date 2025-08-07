U PKS javna rasprava o mineralnim sirovinama, ispred zgrade protest ekoloških aktivista

U Privrednoj komori Srbije oko 10 časova počela javna rasprava o Nacrtu Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije za period od 2025. do 2040. godine, sa projekcijom do 2050. godine. Pre početka se ispred zgrade okupila grupa ekoloških aktivista i građana, koji su pokušali da uđu u zgradu, a potom su sprečavali učesnike javne rasprave da uđu.

Učesnici javne rasprave i predstavnici medija ušli su u zgradu na drugi ulaz. Među okupljenima su Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar i predsednik stranke Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta. Ispred zgrade su raspoređeni pripadnici obezbeđenja i policije. Na skup je pozvalo udruženje Ne damo Jadar, a okupljeni navode da žele da prisustvuju javnoj raspravi i tvrde da je poziv za javnu raspravu kasno upućen. Kokanović je rekao da oni ostaju do daljeg,