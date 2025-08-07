Tadić: Referendum o Dodiku potvrdio bi Dejtonski sporazum i odbio napade Šmita

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Tadić: Referendum o Dodiku potvrdio bi Dejtonski sporazum i odbio napade Šmita

BANJALUKA - Savetnik Milorada Dodika, pravnik Ognjen Tadić, ocenio je danas da bi referendum, koji je Dodik najavio nakon što mu je Centralna izborna komisija (CIK) BiH oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS), u političkom smislu potvrdio Dejtonski mirovni sporazum, a da bi u simboličkom smislu bio izraz demokratske volje koja bi, kako očekuje, potvrdila politiku rukovodstva RS.

Tadić je rekao da će danas biti održana sednica kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske i da javnost očekuje da će na sledećoj sednici parlamenta biti doneta odluka o datumu održavanja referenduma. "Nakon toga počinje paralelno funkcionisanje dva procesa - na jednoj strani RS pokušava da sačuva svoje institucije i odbije napade Visokog predstavnika Kristijana Šmita koji, s druge strane, pokušava da izvrši dodatni pritisak na organe BiH kako bi preko njih
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ambasada Rusije u BiH: Posle odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat, postojanje BiH je na kocki

Ambasada Rusije u BiH: Posle odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat, postojanje BiH je na kocki

Insajder pre 44 minuta
Rusija traži raspravu u UN zbog Dodika

Rusija traži raspravu u UN zbog Dodika

Nova pre 44 minuta
Na zahtev Rusije danas konsultacije SB UN o situaciji sa Dodikom

Na zahtev Rusije danas konsultacije SB UN o situaciji sa Dodikom

Sputnik pre 49 minuta
Kolegijum Narodne skupštine RS o referendumu: Bez teksta odluke i termina sednice

Kolegijum Narodne skupštine RS o referendumu: Bez teksta odluke i termina sednice

Danas pre 29 minuta
"Ni on sam nije siguran šta će da uradi": Na šta i na koga računa Milorad Dodik

"Ni on sam nije siguran šta će da uradi": Na šta i na koga računa Milorad Dodik

N1 Info pre 1 sat
U Savetu bezbednosti zatvorene konsultacije u vezi sa Dodikom na zahtev Rusije

U Savetu bezbednosti zatvorene konsultacije u vezi sa Dodikom na zahtev Rusije

Insajder pre 1 sat
Dodik predao zahtev da kaznu zatvora zameni novčanom: Evo koliko će morati da plati

Dodik predao zahtev da kaznu zatvora zameni novčanom: Evo koliko će morati da plati

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaReferendumMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

Ambasada Rusije u BiH: Posle odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat, postojanje BiH je na kocki

Ambasada Rusije u BiH: Posle odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat, postojanje BiH je na kocki

Insajder pre 44 minuta
Pesnik Gojko Đogo dobitnik Kočićeve nagrade

Pesnik Gojko Đogo dobitnik Kočićeve nagrade

RTV pre 4 minuta
Kafa i deci vina po jedan evro, kugla sladoleda evro i po - i to sve usred sezone u Hrvatskoj

Kafa i deci vina po jedan evro, kugla sladoleda evro i po - i to sve usred sezone u Hrvatskoj

N1 Info pre 19 minuta
Rusija traži raspravu u UN zbog Dodika

Rusija traži raspravu u UN zbog Dodika

Nova pre 44 minuta
Akcija "MAN" u prijedoru: Zaplenjeno 5 kilograma droge, uhapšene 2 osobe

Akcija "MAN" u prijedoru: Zaplenjeno 5 kilograma droge, uhapšene 2 osobe

Blic pre 9 minuta