Tadić: Referendum o Dodiku potvrdio bi Dejtonski sporazum i odbio napade Šmita

BANJALUKA - Savetnik Milorada Dodika, pravnik Ognjen Tadić, ocenio je danas da bi referendum, koji je Dodik najavio nakon što mu je Centralna izborna komisija (CIK) BiH oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS), u političkom smislu potvrdio Dejtonski mirovni sporazum, a da bi u simboličkom smislu bio izraz demokratske volje koja bi, kako očekuje, potvrdila politiku rukovodstva RS.

Tadić je rekao da će danas biti održana sednica kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske i da javnost očekuje da će na sledećoj sednici parlamenta biti doneta odluka o datumu održavanja referenduma. "Nakon toga počinje paralelno funkcionisanje dva procesa - na jednoj strani RS pokušava da sačuva svoje institucije i odbije napade Visokog predstavnika Kristijana Šmita koji, s druge strane, pokušava da izvrši dodatni pritisak na organe BiH kako bi preko njih