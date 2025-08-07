Ambasada Rusije: Za BiH je došao trenutak istine

Za Bosnu i Hercegovinu je došao trenutak istine u kojem ne sme dozvoliti sebi da napravi istorijsku grešku, poručila je Ambasada Rusije u BiH povodom odluke Centralne izborne komisije koja je usvojila odluku o oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država i odbaciti politizovanu presudu predsedniku Srpske Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Nemačke, Austrije, SAD, u suštini cijelog kolektivnog Zapada, gde licemerno i bahato koriste agencije za provođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata, saopštila je Ambasada Rusije u BiH. „Kakva parodija na demokratiju je reakcija