Borba za Evropu – Partizan pred novim ispitom

Crno-beli u Humskoj traže prednost protiv čvrstog Hibernijana.

Dok se svetla reflektora pale iznad Humske, Partizan večeras od 21 čas ulazi u borbu u kojoj je svaki minut važan, a svaki detalj može odlučiti sudbinu. Protivnik u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija je Hibernijan, tim sa ostrva koji ume da iznenadi i koji tačno zna šta želi. Iza crno-belih je pobednički vikend, jer je Radnički iz Kragujevca pao u poslednjim sekundama zahvaljujući lucidnosti Aranđela Stojkovića, a taj gol kao da je zapalio iskru koja se