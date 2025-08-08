Umrla Marija Savić Simić! Voditeljka Biljana Obradović u suzama: "Dovela si svet u Beograd" (foto)

Alo pre 1 sat
Umrla Marija Savić Simić! Voditeljka Biljana Obradović u suzama: "Dovela si svet u Beograd" (foto)

Preminula čuvena direktorka modne agencije

Marija Savić Simić je preminula, a tužnu vest potvrdila je voditeljka Biljana Obradović. – Mila moja Maro, nek te anđeli čuvaju – napisala je Biljana na svom Instagram profilu. – Bila si drug, laf, uvek nasmejana. Dovele ste svet u Beograd. Nemam reči... – dodala je voditeljka. Printscreen Marija Savić Simić bila je poznata javnosti kao direktorka modne agencije "Forma Viva“, koju je vodila zajedno sa Mirjanom Savić Udovičić. O pomenutoj agenciji ranije se pisalo
Telegraf pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Alo pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Radar pre 2 sata
Alo pre 2 sata