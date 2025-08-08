Jermenija i Azerbejdžan potpisali mirovnu deklaraciju: Posredovao Tramp

Uz posredovanje predsednika SAD Donalda Trama Jermenija i Azerbejdžan su potpisali mirovnu deklaraciju.

Dve zemlje su se složile da rade na stvaranju ključnog transportnog koridora pod nadzorom SAD. Tramp je najavio da će ugostiti lidere Jermenije i Azerbejdžana na "istorijskom mirovnom samitu", koji ima za cilj okončanje višedecenijskih neprijateljstava između ove dve bivše sovjetske republike. "Ove dve nacije su bile u ratu mnogo godina, što je rezultiralo hiljadama mrtvih. Mnogi lideri su pokušavali da okončaju rat, ali bez uspeha, sve do sada, zahvaljujući