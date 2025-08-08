Teška noć u Beogradu: Više povređenih u saobraćajnim nezgodama

B92 pre 4 sati
Teška noć u Beogradu: Više povređenih u saobraćajnim nezgodama

Jedan muškarac (39) teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Zemunu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći. Udes se dogodio u Glavnoj ulici kod Madlenijanuma u 19.20 časova, a hitna služba prevezla je povređenog u KBC Zemun.

Motociklista (30) je zadobio lakše povrede u udesu koji se dogodio na Banjici u Ulici Bahtijara Vagabzade u 20.11. sati. U centru Jakova u 23.10 sati autobus je udario 46-godišnjeg muškarca, koji je potom sa lakšim povredama prevezen u KBC Zemun. U 00.38 časova u Prvomajskoj ulici kod broja 88 u udesu su povređena četiri mladića od 22 i 24 godine starosti. Prevezeni su u KBC Zemun, a stepen njihovih povreda nije poznat. Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 120
