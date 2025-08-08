Odluka o Popoviću: Predlaže se njegovo proterivanje sa Kosova i zabrana ulaska na dve godine
Pomoćnik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Igor Popović izašao je pred sud u Prištini, nakon što je prethodno priznao krivicu i postigao dogovor sa kosovskim specijalnim tužilaštvom.
Na današnjem ročištu tužiteljka Fikrije Krasnići-Fejzulahu predložila je sudu da mu izrekne kaznu od šest meseci zatvora, koja bi bila zamenjena novčanom kaznom od 3.000 evra i proterivanjem sa Kosova na dve godine, koliko bi trajala i zabrana ulaska na Kosovo.
Specijalno tužilaštvo je pozdravilo odluku Osnovnog suda u Prištini o prihvatanju sporazuma o priznanju krivice protiv Popovića.
Popović se tereti da je namerno podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među etničkim grupama.
Uhapšen 19. jula na prelazu sa Srbijom, dan nakon što je održao govor u selu Velika Hoča kod Orahovca, tokom kojeg je Oslobodilačku vojsku Kosova nazvao terorističkom organizacijom.
(Beta, 08.08.2025)