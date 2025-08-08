Video poziv munjeza sa sinom i Stefani: Tata se istopio! Skroz je podetinjio zbog malog Koste - ona ne skida osmeh (video)

Danijel Dujković Munjez dobio je sina Konstantina sa rijaliti učesnicom Stefani Grujić, a njihovi zajednički momenti putem video poziva zasigurno će raznežiti mnoge.

Munjez nije znao da je Stefani trudna sve dok se ona nije porodila, a nedavno je prvi put upoznao naslednika. Majka i otac nisu u vezi, ali su našli zajednički jezik zbog malog Koste, kako su ga zvali u "Zadruzi 8 - Eliti", dok u snimku vidimo kako se Munjez šali sa mališanom. Stefani je sve vreme bila nasmejana, a detalje pogledajte u videu iznad. Munjez je, inače, svoje prve utiske o sinu podelio sa ekipom "Blica". - Bojao sam se prvog susreta i kako će sve to da