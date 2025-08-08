Izrael planira da preuzme kontrolu nad celom Gazom, kaže Netanjahu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da namerava da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali „ne želi da je zadrži“.

Netanjahu je to izjavio u intervjuu za američki Foks, pred početak sastanka sa njegovim kabinetom za bezbednost. UN upozoravaju da bi ovaj potez mogao imati „katastrofalne posledice“, a porodice talaca se plaše da bi mogao da ugrozi njihove voljene. Sastanak se održava u trenutku kada se Izrael suočava sa rastućim međunarodnim pritiskom da okonča rat u Gazi i dozvoli više pomoći na tu teritoriju. Na izraelskoj vladi je da odluči da li želi da anektira Pojas Gaze,