Izrael planira da preuzme kontrolu nad celom Gazom, kaže Netanjahu
Danas pre 2 sata | BBC News na srpskom
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da namerava da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali „ne želi da je zadrži“.
Netanjahu je to izjavio u intervjuu za američki Foks, pred početak sastanka sa njegovim kabinetom za bezbednost. UN upozoravaju da bi ovaj potez mogao imati „katastrofalne posledice“, a porodice talaca se plaše da bi mogao da ugrozi njihove voljene. Sastanak se održava u trenutku kada se Izrael suočava sa rastućim međunarodnim pritiskom da okonča rat u Gazi i dozvoli više pomoći na tu teritoriju. Na izraelskoj vladi je da odluči da li želi da anektira Pojas Gaze,