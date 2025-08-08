Izrael planira da preuzme kontrolu nad celom Gazom, kaže Netanjahu

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Izrael planira da preuzme kontrolu nad celom Gazom, kaže Netanjahu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da namerava da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali „ne želi da je zadrži“.

Netanjahu je to izjavio u intervjuu za američki Foks, pred početak sastanka sa njegovim kabinetom za bezbednost. UN upozoravaju da bi ovaj potez mogao imati „katastrofalne posledice“, a porodice talaca se plaše da bi mogao da ugrozi njihove voljene. Sastanak se održava u trenutku kada se Izrael suočava sa rastućim međunarodnim pritiskom da okonča rat u Gazi i dozvoli više pomoći na tu teritoriju. Na izraelskoj vladi je da odluči da li želi da anektira Pojas Gaze,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNFoksIzraelGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Antivladini protesti u Izraelu: Policija iskoristila vodene topove protiv demonstranata koji traže sporazum o kraju rata

Antivladini protesti u Izraelu: Policija iskoristila vodene topove protiv demonstranata koji traže sporazum o kraju rata

Danas pre 28 minuta
Osvojio milion funti: Misteriozni dobitnik lutrije iz februara još nije podigao novac

Osvojio milion funti: Misteriozni dobitnik lutrije iz februara još nije podigao novac

Danas pre 28 minuta
Preminula ćerka bivšeg premijera Grčke: Lekari uprkos naporima nisu uspeli da spasu Lenu Samaras (34)

Preminula ćerka bivšeg premijera Grčke: Lekari uprkos naporima nisu uspeli da spasu Lenu Samaras (34)

Blic pre 27 minuta
Putin izvodi prevaru veka, Tramp upada direktno: U zamku?! Ako se ostvari najcrnji scenario, Ukrajina može da iskrvari: Curi…

Putin izvodi prevaru veka, Tramp upada direktno: U zamku?! Ako se ostvari najcrnji scenario, Ukrajina može da iskrvari: Curi vreme do trenutka kada ćemo znati konačnu odluku

Blic pre 22 minuta
Policija u Trebinju pretresla kuću novinarke Nataše Miljanović Zubac

Policija u Trebinju pretresla kuću novinarke Nataše Miljanović Zubac

Danas pre 1 sat