Zlatni ražnjić za večnost ili zaborav

Već sam bio pomiren sa pisanjem o ekstremnom i vrlo dobrom australijskom hororu koji igra u srpskim bioskopima („Vrati mi je“/“Bring Her Back“, od autora iznenađujućeg hita „Talk to Me“ iz 2022; možda sledeće nedelje), kada sam zamoljen da za jedan portal dam svoje mišljenje o nekakvom zlatiborskom filmskom festivalu.

Nisam imao pojma o čemu se radi, a i zašto bih. No, kada sam se informisao, pa se zatim trudio da formiram rečenice vredne čitaočeve pažnje, shvatio sam da me taj najnoviji primer pokušaja režima da stvori sopstveni sloj realnosti nagoni na dalje, kompleksnije asociranje. Šta, naime, činiti sa onim što iza njih ostane? Sa autoputevima je lako, tu su gde su i preostaje da se proveri svaki metar tunela kako bi mogli da se koriste bez preteranog straha, mada sa večnim