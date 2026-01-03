Zašto Gospodar prstenova nije “dobar film”?

Ako pod pojmom „dobar film“ podrazumevamo ono što propisuju holivudski priručnici, onda „Gospodar prstenova“ to zaista nije. On je previše veliki, previše emotivan, ponekad gotovo drzak u ignorisanju konvencija modernog bioskopa. Upravo zbog toga, on nije samo „dobar film“ već remek-delo koje je definisalo eru

Postoje filmovi koji se gledaju u jednom dahu i brzo ostaju iza nas, poput onih savršeno dizajniranih blokbastera koji nas zabave na dva sata. To su ostvarenja koja funkcionišu po zakonima trenutne fascinacije – tehnički su besprekorna, ali čim se svetla u bioskopu upale, njihova magija polako isparava. S druge strane, postoje oni retki filmovi koji se polako, gotovo neprimetno, useljavaju u naše pamćenje, zadržavaju se tamo decenijama i menjaju se zajedno sa nama