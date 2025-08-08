U pripremi novi zakon o dobrobiti životinja - Svaka klanica moraće da ima odgovorno lice

(Foto: Patrik Jech/shutterstock.com) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je izradu Nacrta zakona o dobrobiti životinja, kojim će sistem zaštite životinja, kao važan deo održivog razvoja, biti znatno unapređen.

Ovim zakonskim rešenjem nadograđuje se postojeći pravni okvir, otklanjaju uočeni nedostaci i vrši se usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, saopšteno je iz Ministarstva. - U cilju zaštite životinja i unapređenja bezbednosti hrane, novi zakon predviđa obavezu da svaka klanica ima zaposleno lice odgovorno za dobrobit životinja. Još jedna ključna novina odnosi se na primenu standardnih procedura u svim fazama postupanja sa životinjama, kako