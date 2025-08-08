Podizanjem saborske zastave i intoniranjem saborske himne, pesme „Sa Ovčara i Kablara” počeo 64. Sabor trubača u Guči

Podizanjem saborske zastave i intoniranjem saborske himne, pesme „Sa Ovčara i Kablara” počeo 64. Sabor trubača u Guči

najveći festival posvećen trubi na čitavom svetu.

Domaćin ovogodišnjeg sabora jeste majstor trube Boban Marković, koji se prvi put na ovom takmičenju pojavio 1984. godine, a samo četiri godine kasnije osvojio je i svoju prvu nagradu, Zlatnu Trubu. „Želim da vam kažem da sam na ovom svetom mestu dobio mnoga priznanja ali i krila sa kojim a sam preleteo celu Evropu i ceo svet. Ali ovde sam se uvek vraćao, jer kako ljudi kažu, ovde se svira bez nota ali se svira srcem i dušom. ”, rekao je Marković, koji je zvanje
