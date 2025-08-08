Podizanjem saborske zastave i intoniranjem saborske himne, pesme „Sa Ovčara i Kablara” počeo 64. Sabor trubača u Guči
Glas Zapadne Srbije pre 43 minuta
najveći festival posvećen trubi na čitavom svetu.
Domaćin ovogodišnjeg sabora jeste majstor trube Boban Marković, koji se prvi put na ovom takmičenju pojavio 1984. godine, a samo četiri godine kasnije osvojio je i svoju prvu nagradu, Zlatnu Trubu. „Želim da vam kažem da sam na ovom svetom mestu dobio mnoga priznanja ali i krila sa kojim a sam preleteo celu Evropu i ceo svet. Ali ovde sam se uvek vraćao, jer kako ljudi kažu, ovde se svira bez nota ali se svira srcem i dušom. ”, rekao je Marković, koji je zvanje