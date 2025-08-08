Ovo je osnovna ideja pogubne politike Netanjahua! Stručnjaci izneli detalje sastanka: Načelnik generalštaba im je rekao da je ovo neizvodljivo

Kurir pre 2 sata
Ovo je osnovna ideja pogubne politike Netanjahua! Stručnjaci izneli detalje sastanka: Načelnik generalštaba im je rekao da je…

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da preuzme vojnu kontrolu nad gradom Gazom.

Ovo može otvoriti novo krvavo poglavlje za Palestince, među kojima stotine hiljada gladuje. Hamas je izjavio da nijedna arapska vlada neće sarađivati sa premijerom Izraela u vezi sa Gazom, a mnoge zemlje sveta kritikuju ovu Netanjahuovu nameru. Ni u samom Izraelu nema potpune podrške za ovakav potez, jer bi napad gotovo sigurno ugrozio i živote talaca. Gosti "Usijanja" koji su analizirali novonastalu situaciju bili su Boško Jakšić, novinar, Nikola Vujinović,
