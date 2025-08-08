Ključa na bliskom istoku Iran poslao žestku poruku

Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je danas izraelski plan koji uključuje preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, navodeći da Izrael želi da "etnički očisti" palestinsku teritoriju.

Portparol ministarstva Esmail Bagej ukazao je u saopštenju da plan koji je objavio Izrael predstavlja još jedan jasan znak namere da se "etnički očisti" Gaza i počini "genocid" nad Palestincima, preneo je Tajms of Izrael. Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji i inostranstvu u vezi sa razornim ratom koji traje već gotovo dve godine, preneo je Rojters. BONUS VIDEO