Ključa na bliskom istoku Iran poslao žestku poruku

Alo pre 54 minuta
Ključa na bliskom istoku Iran poslao žestku poruku

Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je danas izraelski plan koji uključuje preuzimanje kontrole nad gradom Gaza, navodeći da Izrael želi da "etnički očisti" palestinsku teritoriju.

Portparol ministarstva Esmail Bagej ukazao je u saopštenju da plan koji je objavio Izrael predstavlja još jedan jasan znak namere da se "etnički očisti" Gaza i počini "genocid" nad Palestincima, preneo je Tajms of Izrael. Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji i inostranstvu u vezi sa razornim ratom koji traje već gotovo dve godine, preneo je Rojters. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Sprovođenje Netanjahuovog plana "nemoguće bez velikog broja žrtava": Kako tumačiti "ćutanje" američke administracije?

Sprovođenje Netanjahuovog plana "nemoguće bez velikog broja žrtava": Kako tumačiti "ćutanje" američke administracije?

Euronews pre 24 minuta
UN: Izraelski plan da preuzme kontrolu nad gradom Gaza opasna eskalacija

UN: Izraelski plan da preuzme kontrolu nad gradom Gaza opasna eskalacija

N1 Info pre 54 minuta
Ovo je osnovna ideja pogubne politike Netanjahua! Stručnjaci izneli detalje sastanka: Načelnik generalštaba im je rekao da je…

Ovo je osnovna ideja pogubne politike Netanjahua! Stručnjaci izneli detalje sastanka: Načelnik generalštaba im je rekao da je ovo neizvodljivo

Kurir pre 1 sat
Stigle loše vesti iz UN! Plan Izraela predstavlja opasnu eskalaciju sa Palestincima

Stigle loše vesti iz UN! Plan Izraela predstavlja opasnu eskalaciju sa Palestincima

Alo pre 1 sat
Francuska osudila plan Izraela Pariz oštro kritikovao ideju Tel Aviva da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

Francuska osudila plan Izraela Pariz oštro kritikovao ideju Tel Aviva da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

Večernje novosti pre 1 sat
Gutrereš: Izraelski plan za preuzimanje kontrole nad Gazom - opasna eskalacija

Gutrereš: Izraelski plan za preuzimanje kontrole nad Gazom - opasna eskalacija

RTV pre 1 sat
Gutereš: Odluka izraelske vlasti da preuzme kontrolu nad Gazom opasna eskalacija

Gutereš: Odluka izraelske vlasti da preuzme kontrolu nad Gazom opasna eskalacija

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokRojtersGaza

Svet, najnovije vesti »

Sb UN: održaće sutra sednicu povodom plana Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

Sb UN: održaće sutra sednicu povodom plana Izraela da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

Blic pre 19 minuta
Prevrnuo se autobus u Keniji, poginula 21 osoba

Prevrnuo se autobus u Keniji, poginula 21 osoba

Danas pre 1 sat
"Putin ne može da preživi da izgubi rat, a Zelenski kraj rata": Bliži se sastanak Trampa i ruskog lidera, naši analitičari…

"Putin ne može da preživi da izgubi rat, a Zelenski kraj rata": Bliži se sastanak Trampa i ruskog lidera, naši analitičari: Jedno je sigurno - Ukrajina će biti žrtvovana!

Blic pre 54 minuta
Poginula 21 osoba, među njima i devojčica (10): Školski autobus prešao u suprotnu traku, pa sleteo u jarak: Užas u Keniji…

Poginula 21 osoba, među njima i devojčica (10): Školski autobus prešao u suprotnu traku, pa sleteo u jarak: Užas u Keniji (foto)

Blic pre 59 minuta
Pojeli sendvič sa kioska, pa umrli! Osam osoba dobilo retko trovanje hranom, svi imali iste simptome: Užas u Italiji

Pojeli sendvič sa kioska, pa umrli! Osam osoba dobilo retko trovanje hranom, svi imali iste simptome: Užas u Italiji

Blic pre 1 sat