Skup podrške učiteljici u Novom Sadu: Bez obrazloženja joj nije produžen ugovor o radu

U dvorištu osnovne škole Đura Daničić u Novom Sadu održava se skup podrške učiteljici Smiljani Lalić, kojoj, bez objašnjenja, ugovor o radu nije produžen.

U pozivu na skup roditelji su naveli da su roditelji dece odeljenja učiteljice Lalić podržali obustavu nastave, a da je učiteljica u tom periodu držala projektnu nastavu deci drugih odeljenja. Deo roditelja se svako jutro stajao ispred ulaza u školu, u znak podrške nastavnom kadru koji je bio u obustavi. Od tada, pa sve do danas, učiteljici je od strane rukovodstva škole zamerano što ne drži redovnu nastavu, te je bila izbačene iz kancelarije sekretarke škole kao