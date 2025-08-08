Skup podrške učiteljici u Novom Sadu: Bez obrazloženja joj nije produžen ugovor o radu

N1 Info pre 2 sata  |  Ksenija Pavkov
Skup podrške učiteljici u Novom Sadu: Bez obrazloženja joj nije produžen ugovor o radu

U dvorištu osnovne škole Đura Daničić u Novom Sadu održava se skup podrške učiteljici Smiljani Lalić, kojoj, bez objašnjenja, ugovor o radu nije produžen.

U pozivu na skup roditelji su naveli da su roditelji dece odeljenja učiteljice Lalić podržali obustavu nastave, a da je učiteljica u tom periodu držala projektnu nastavu deci drugih odeljenja. Deo roditelja se svako jutro stajao ispred ulaza u školu, u znak podrške nastavnom kadru koji je bio u obustavi. Od tada, pa sve do danas, učiteljici je od strane rukovodstva škole zamerano što ne drži redovnu nastavu, te je bila izbačene iz kancelarije sekretarke škole kao
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Održan skup podrške učiteljici iz OŠ "Đura Daničić": Bez obrazloženja joj nisu produžili ugovor o radu

Održan skup podrške učiteljici iz OŠ "Đura Daničić": Bez obrazloženja joj nisu produžili ugovor o radu

Moj Novi Sad pre 12 minuta
Skup podrške učiteljici u OŠ „Đura Daničić“ kojoj nije produžen ugovor o radu

Skup podrške učiteljici u OŠ „Đura Daničić“ kojoj nije produžen ugovor o radu

Nova pre 1 sat
Roditelji i učenici podržali učiteljicu kojoj nije produžen ugovor

Roditelji i učenici podržali učiteljicu kojoj nije produžen ugovor

Serbian News Media pre 1 sat
Učiteljici osnovne škole iz NS bez obrazloženja nije produžen ugovor o radu, u toku skup podrške

Učiteljici osnovne škole iz NS bez obrazloženja nije produžen ugovor o radu, u toku skup podrške

Luftika pre 1 sat
Skup podrške učiteljici u OŠ "Đura Daničić" kojoj nije produžen ugovor o radu

Skup podrške učiteljici u OŠ "Đura Daničić" kojoj nije produžen ugovor o radu

Radio 021 pre 2 sata
U Novom Sadu skup podrške učiteljici Smiljani Lalić: Bez obrazloženja joj nije produžen ugovor o radu

U Novom Sadu skup podrške učiteljici Smiljani Lalić: Bez obrazloženja joj nije produžen ugovor o radu

Nova pre 2 sata
Skup podrške učiteljici u Novom Sadu: Bez obrazloženja joj nije produžen ugovor o radu

Skup podrške učiteljici u Novom Sadu: Bez obrazloženja joj nije produžen ugovor o radu

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

(SNIMAK) Za ministra ekspresna reakcija Hitne, a po momka od 26 godina nisu došli i nakon tri poziva

(SNIMAK) Za ministra ekspresna reakcija Hitne, a po momka od 26 godina nisu došli i nakon tri poziva

N1 Info pre 37 minuta
Zadržavanja vozila na graničnim prelazima Srbije tokom avgusta 2025.

Zadržavanja vozila na graničnim prelazima Srbije tokom avgusta 2025.

Naslovi.ai pre 25 minuta
Vučić: Japan potvrdio učešće na Ekspu 2027, najveći broj zemalja učesnica na specijalizovanom Ekspu

Vučić: Japan potvrdio učešće na Ekspu 2027, najveći broj zemalja učesnica na specijalizovanom Ekspu

RTV pre 2 minuta
Udruženje građana Dorćol u srcu: Više od 20 prijava zbog kršenja propisa na gradilištu Marine Dorćol

Udruženje građana Dorćol u srcu: Više od 20 prijava zbog kršenja propisa na gradilištu Marine Dorćol

N1 Info pre 12 minuta
Beogradski zborovi i aktivisti pozvali na protest u nedelju zbog najave zatvaranja Pariske ulice

Beogradski zborovi i aktivisti pozvali na protest u nedelju zbog najave zatvaranja Pariske ulice

Beta pre 22 minuta