Vučić o američkoj carini na uvoz iz Srbije: Verujem da će se i taj "mali problem" rešiti

N1 Info pre 9 minuta  |  Beta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija razgovara sa SAD o novouvedenoj američkoj carini na uvoz iz Srbije i izrazio nadu da će uspeti da se i "taj mali problem", kako je rekao, reši "u narednom periodu". "Važno da imamo vrlo dobre odnose sa SAD, trudićemo se da ih razvijamo i unapređujemo, iako to nije uvek jednostavno", rekao je Vučić u Beogradu na pitanja novinara povodom ovonedeljnog sastanka ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića i
Euronews pre 13 minuta
N1 Info pre 44 minuta
Beta pre 49 minuta
Blic pre 44 minuta
Euronews pre 29 minuta
Nedeljnik pre 34 minuta
Insajder pre 1 sat
N1 Info pre 9 minuta
Dojče vele pre 13 minuta
Danas pre 9 minuta
Ritam grada Kg pre 9 minuta
Euronews pre 13 minuta