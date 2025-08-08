Vučić o američkoj carini na uvoz iz Srbije: Verujem da će se i taj "mali problem" rešiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija razgovara sa SAD o novouvedenoj američkoj carini na uvoz iz Srbije i izrazio nadu da će uspeti da se i "taj mali problem", kako je rekao, reši "u narednom periodu". "Važno da imamo vrlo dobre odnose sa SAD, trudićemo se da ih razvijamo i unapređujemo, iako to nije uvek jednostavno", rekao je Vučić u Beogradu na pitanja novinara povodom ovonedeljnog sastanka ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića i