Ministarstvo poljoprivrede počelo izradu Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je danas da je započelo izradu Nacrta zakona o dobrobiti životinja, kojim će sistem zaštite životinja, kao važan deo održivog razvoja, biti znatno unapređen sa ciljem njihove bolje zaštite, veće bezbednosti hrane i jačanja konkurentnosti na evropskom tržištu.

Kako je navedeno, ovim zakonskim rešenjem nadograđuje se postojeći pravni okvir, otklanjaju se uočeni nedostaci i vrši se usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti. U cilju zaštite životinja i unapređenja bezbednosti hrane, pored ostalog novi zakon predviđa obavezu da svaka klanica ima zaposleno lice odgovorno za dobrobit životinja. Još jedna ključna novina, kako se dodaje, odnosi se na primenu standardnih procedura u svim fazama postupanja