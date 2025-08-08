Partizan samo jednom prošao kad je izgubio prvi meč u Humskoj, „grobari“ će zauvek to pamtiti

Partizan će na revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hibernijana otputovati sa dva gola zaostatka (0:2).

Iako navijači veruju da ništa nije izgubljeno, istorija kaže drugačije – samo jednom su crno-beli uspeli da preokrenu poraz iz Humske. Taj jedini slučaj dogodio se 2003. godine u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Njukasla. Posle poraza 0:1 u Beogradu, Partizan je na „Sent Džejms Parku“ slavio sa 1:0, a prolaz obezbedio posle drame penala. Taj meč „grobari“ nikada neće zaboraviti. U istoriji evropskih takmičenja Partizan je samo jednom izgubio prvi meč kod