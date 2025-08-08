Ustavni sud Kosova odredio dodatnih 30 dana za konstituisanje parlamenta

Novi magazin pre 52 minuta  |  Beta
Ustavni sud Kosova odredio dodatnih 30 dana za konstituisanje parlamenta

Ustavni sud Kosova je danas objavio presudu kojom je dao dodatni rok od 30 dana za konstituisanje parlamenta.

Sud je jednoglasno prihvatio zahtev za ocenu ustavnosti koji su podneli Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova u vezi sa konstitutivnim sednicama parlamenta. Ustavni sud je utvrdio da izabrani poslanici Skupštine Kosova nisu sproveli presudu tog suda od 26. juna i da su zbog toga sve kasnije sednice proglašene nevažećim. Sud je sa šest glasova za i jednim protiv naložio predsedavajućem konstitutivnoj sednici da nastavi zasedanje od tačke dnevnog reda
