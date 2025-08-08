SAD nude nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja predsednika Venecuele

Sjedinjene Američke Države su ponudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura, izjavila je američka državna tužiteljka Pam Bondi.

Na video-snimku objavljenom na mreži Iks, Bondi je optužila Madura za saradnju sa kriminalnim grupama poput "Tren de Aragua" i kartela "Sinaloa". U odvojenom saopštenju Stejt departmenta i Ministarstva pravde SAD, navedeno je da SAD povećavaju nagradu na 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja i/ili osude Nikolasa Madura zbog kršenja američkih zakona o narkoticima. "Više od decenije, Maduro je vođa Kartela de los Soles, koji je odgovoran za