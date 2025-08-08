Olga Danilović u drugom kolu Sinsinatija

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo turnira u Sinsinatiju, pošto je u prvom pobedila Britanku Kejti Boutler rezultatom 6:0, 7:5.

Duel dve teniserke trajao je sat i 36 minuta igre. Danilovićeva je 43. teniserka na svetu, dok je Boutler na 50. poziciji. Danilović je bila ubedljiva u prvom setu i sa tri brejka protivnici nije prepustila nijedan gem. Srpska teniserka je uspela da osvoji drugi set i dođe do pobede, iako je Boutler je imala pet set lopti. Danilović će u drugom kolu turnira u Sinsinatiju igrati protiv Britanke Eme Radukanu, koja je bila slobodna u prvom kolu. VTA turnir u